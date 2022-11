Olimpiadi, ecco il decreto di nomina Andrea Varnier



Scarica il decreto integrale

"Varnier scelta giusta per Milano-Cortina? Ho valutato e misurato le qualità della persona e me ne assumo le responsabilità che ho messo poi a disposizione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ho ringraziato Novari quando ha finito il suo percorso, è un po' una staffetta. Si è passato il testimone ad una persona che ha una grande esperienza a livello manageriale in senso lato, grande esperienza in ambito olimpico, ed ha già saputo cosa fare perché conosce l'unicità del modello olimpico e paralimpico di questi giochi diffusi sul territorio. Una logistica organizzativa complessa, l'uomo è all'altezza del compito, ha le caratteristiche umane". Lo ha detto il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi all'Adnkronos sulla nomina di Andrea Varnier a Ceo di Milano-Cortina