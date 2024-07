Olimpiadi e Fondazione, mistero-sentenza. Salva Milano, sospiro di sollievo?

Olimpiadi, il mistero della sentenza sulla Fondazione

MILANO-CORTINA/ Bufala o verità? Di certo c'è grande attesa presso la Fondazione Milano Cortina della sentenza del tribunale del riesame su Massimiliano Zuco che - se non è una bufala dei corridoi del Tribunale - sarebbe stata emessa. Di fatto, il tema è se la Fondazione sia pubblica o privata. Pubblica, come sostiene la Procura, e dunque i reati contestati sarebbero di corruzione. Privata, come sostiene la Fondazione, e dunque i reati contestati sarebbero di corruzione tra privati. Una cosa ben diversa, assai più light. Il problema è solo marginalmente giudiziario (marginalmente tranne che per gli indagati: Vincenzo Novari e altri). Il problema è proprio sull'essenza della Fondazione: se sarà ritenuta da un giudice come privata, allora potrà andare avanti nel proprio operato, evitando l'incubo di non riuscire a portare a termine le Olimpiadi. Se sarà ritenuta invece come pubblica dovrà iniziare a fare gare su praticamente qualunque cosa, con ricorsi eccetera che metterebbe enormemente a rischio la manifestazione.

In serata si è diffusa la notizia che la sentenza c'è, esiste, ma intanto nessuno l'avrebbe letta, salvo forse l'avvocato di Massimiliano Zuco, che aveva interpellato il giudice. Ma per adesso c'è il massimo riserbo. E la tensione sale: avrà avuto ragione la Procura (che già esulta per la mancata presentazione dell'emendamento salva-Milano sull'urbanistica) oppure avrà avuto ragione la Fondazione?

Salva Milano, sospiro di sollievo?

URBANISTICA/ Gli uccellini dicono, a Roma, che l'emendamento salva Milano è slittato non perché la presidente della Commissione Ambiente si è lamentata di non averlo ricevuto in tempo e dunque non l'ha calendarizzato, ma perché i costruttori di Milano avevano individuato alcune falle, e dunque Forza Italia ha deciso di tirare il freno a mano: risultato finale è che nessun emendamento è stato presentato, lasciando la situazione ancora in bilico. Il problema non è risolto, ma non è detto che non si troverà una soluzione appena dopo le vacanze estive.