Olimpiadi, Fontana: "Ipotesi droni e taxi volanti per trasporto atleti

Per le Olimpiadi del 2026 "stiamo parlando anche con Most dell'opportunita' di sperimentare un nuovo servizio di trasporto per aria", con "droni o elicotteri di ultima generazione, per collegare l'aeroporto di Malpensa con le sedi delle gare sportive, come Livigno e Bormio non facilmente raggiungibili". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'evento organizzato da Most, il Centro nazionale per la mobilita' sostenibile, a Milano.

In particolare, come ha spiegato il presidente Fontana, potrebbero essere usati degli elicotteri leggeri: "alcuni potrebbero essere anche a guida autonoma. Forse sulla guida autonoma ci sono ancora dei problemi di autorizzazioni", ma sarebbero comunque "degli elicotteri sicuramente nuovi, di ultimissima generazione per avere un collegamento piu' diretto". Potrebbero portare i turisti e gli atleti dall'aeroporto di Malpensa, ma anche di altre citta', tra cui Lugano "che per esempio e' una delle citta' che lo ha richiesto" alle sedi dove si svolgeranno le gare.