Olimpiadi, l'incredibile triplete di Roncadelle: tre ori per il piccolo Comune Bresciano

Olimpiadi, l'incredibile triplete di Roncadelle. Fontana: "Regione onorerà questa bellissima storia"

"Tutte le medaglie sono preziose e importanti, ma ritengo doveroso evidenziare quanto eccezionale e per certi versi incredibile, sia l'impresa di Roncadelle. Il comune bresciano con Anna Danesi, vittoriosa nella pallavolo femminile, conquista il fantastico record di tre medaglie d'oro. Dopo Giovanni De Gennaro nella canoa slalom e di Alice Bellandi nel judo, oggi (domeinca, ndr) Roncadelle entra nella storia con un triplete tutto d'oro. Come Regione troveremo il modo per onorare al meglio questa bellissima storia con una celebrazione adeguata allo strepitoso risultato". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo l'oro nella pallavolo femminile di Anna Danesi di Roncadelle che segue a quelli conquistati da Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi, anch'essi del piccolo comune bresciano.

Il sindaco di Roncadelle: "Un sogno che si realizza, entriamo nella storia"

Entusiamo anche per Roberto Groppelli, sindaco di Roncadelle: "Non avevo più parole dopo i primi due ori, figuriamoci per il terzo. Siamo orgogliosi di Anna, Giovanni e Alice: è un sogno che si realizza e credo che possiamo dire che Roncadelle entri di riflesso nella storia di queste Olimpiadi". "Sicuramente proveremo a organizzare una bella festa", ha aggiunto il primo cittadino parlando con l'Ansa. "Queste non sono medaglie inaspettate o frutto del caso ma arrivano dopo una grande preparazione e un duro allenamento".