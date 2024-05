Olimpiadi, la carica di Mattarella: "Non ci rinuncerei per nulla al mondo"

Olimpiadi, la carica di Mattarella: "Non ci rinuncio per nulla al mondo"

Milano Cortina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella suona la carica: "La mia età non mi consente di programmare a lunga scadenza ma la mia presenza a Milano Cortina 2026 è indispensabile, non ci rinuncerei per nulla al mondo"

Fontana: "Da Mattarella una nuova energia"

"Ringrazio, a nome della Regione Lombardia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'impegno assunto oggi relativamente alla sua presenza alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026". A dichiararlo e' il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Una nuova energia, parole importanti, che ci inducono a rendere, se possibile, ancor piu' forte l'impegno per farci trovare pronti a un evento che mettera' il nostro Paese al centro dell'attenzione internazionale. Grazie presidente", ha concluso Fontana.

Fondazione: "Il sostegno di Mattarella è fonte di orgoglio e responsabilità"

"Il sostegno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai Giochi di Milano Cortina 2026 è per tutti noi fonte di responsabilità, incoraggiamento e orgoglio. Lavoreremo con ancora più dedizione e determinazione per celebrare i valori Olimpici e Paralimpici con l'energia della cultura italiana contemporanea e del suo spirito unico". Così in una nota Fondazione Milano-Cortina.

Poteri commissariali a Simico per la realizzazione di sei opere

I lavori per Milano-Cortina 2026 "avranno maggiore efficacia, efficienza e velocità". È così che l'amministratore delegato di Simico, Fabio Massimo Saldini, ha accolto la notizia di avere ricevuto poteri commissariali per la realizzazione di sei opere connesse a Milano-Cortina 2026. "Una notizia positiva - ha detto - che si aggiunge alle preziose e autorevoli parole pronunciate oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sui Giochi olimpici del 2026". "L'obiettivo condiviso è dare alla Valtellina e all'Italia le Olimpiadi migliori di sempre", ha aggiunto Saldini

Abodi: "Milano Cortina, nessun retropensiero nel commissariamento"

''Ultimo articolo inserito su Simico dovuto a quanto sta succedendo a Milano-Cortina? No, non è per questo, è indipendente. Avete visto, peraltro, sono sei opere pubbliche lombarde. È chiaro che, come ho detto sempre, il tempo non c'è amico. Per cercare di rendere meno lontano da noi il tempo, lo strumento del commissariamento, peraltro già utilizzato per altre opere, è stato allargato anche a quelle sei. Ma non c'è nessun retropensiero, c'è soltanto l'ossessione di voler far bene e presto''. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, in merito alla decisione di affidare poteri commissariali all'amministratore delegato di Simico per alcune opere attribuite alla società.