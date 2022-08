Olimpiadi, Malagò: "Impegno gravoso, barca a fatica nella giusta direzione"

Olimpiadi, Malagò: "Impegno gravoso, barca faticosamente nella giusta direzione"

"Milano Cortina è un impegno molto gravoso e molto faticosamente la barca è nella giusta direzione. Certo, bisogna riconoscere che organizzare un grande evento sportivo in epoche di Covid e con una guerra sicuramente non aiuta ma l'idea di tornare in Europa per tutto il nostro mondo è decisiva". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso di una intervista con Rainews24, riferendosi ai Giochi Olimpici del 2026.