Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Bianchedi: "Giochi diano lustro al paese"

"Thomas Bach ci ha ricordato nel corso della sua carriera quanto sia importante per un atleta diventare un esempio e ispirare le nuove generazioni. In ogni momento del nostro processo di candidatura per Milano -Cortina abbiamo tenuto a mente questo: vogliamo che questi Giochi diano lustro al nostro Paese, all'intero movimento sportivo internazionale e che possano lasciare un'eredità importante per tutti". Così Diana Bianchedi, campionessa olimpica nel fioretto e coordinatrice delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, nel corso della cerimonia di consegna del Collare d'Oro al presidente del Cio Thomas Bach.