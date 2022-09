Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il Cio si attende 100mila turisti

Secondo le stime del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) i turisti previsti per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che avranno luogo nel nord Italia ammontano circa a 100mila, con picchi di 130mila. Dal business plan realizzato per l’organizzazione dei Giochi, è stato previsto un pareggio tra ricavi e costi, ma ulteriori revenue potrebbero emergere “dallo sviluppo di nuove infrastrutture che erano già in programma di essere realizzate, ma che in vista delle Olimpiadi hanno avuto una accelerata”, ha dichiarato Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi di Regione Lombardia a Pambianco Hotellerie. “Saranno create figure professionali e attività ad hoc, grazie anche al Cio che ha una certa esperienza data dall’organizzazione dei giochi precedenti”.

Cortina: diversi movimenti nel campo dell'hotellerie

Come riporta Pambianco News, a Cortina le istituzioni hanno sollevato nel frattempo un problema di scarsità di strutture ricettive rispetto alle valli circostanti. Ma ci sono movimenti in atto che riguardano diversi immobili nella zona di Cortina: tre mesi fa la gestione dell’Hotel Dolomiti è stata affidata a Ppn Hospitality. La gestione dell’Hotel de Len, la cui proprietà fa capo alla società Hotel Impero, è passata nelle mani di Aldo Melpignano, mentre Quinta Capital Sgr ha acquistato per un controvalore di 70 milioni di euro Grand Hotel Savoia e Savoia Palace.