Olimpiadi Milano Cortina, al Ministero struttura per la prevenzione antimafia

Olimpiadi Milano Cortina, al Ministero la struttura per la prevenzione antimafia

"Le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e svolgimento dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026" saranno affidate ad una apposita struttura istituita presso il ministero dell'Interno, denominata "struttura per la prevenzione antimafia", che gia' ha svolto la stessa funzione per la ricostruzione del terremoto nel centro Italia del 2016. E' quanto prevede un emendamento al decreto sulla PA presentato dalla Lega (primo firmatario Igor Iezzi) ed approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei deputati. La struttura e' attualmente diretta dal prefetto Paolo Canaparo

Olimpiadi Milano Cortina, la nuova cabina di regia a Palazzo Chigi

Nel frattempo si è svolta martedì 30 maggio nella sala Verde di Palazzo Chigi la cabina di regia per Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. I I lavori aperti e coordinati dal ministro Abodi, insieme al ministro Salvini, hanno visto la partecipazione anche del ministro Locatelli, del sottosegretario Barachini, del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del sindaco di Cortina d'Ampezzo Lorenzi, del presidente del Coni Giovanni Malagò e del Cip Luca Pancalli, insieme ai vertici della Fondazione Milano Cortina 2026 e della società Infrastrutture Milano Cortina 2026. In collegamento il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il sottosegretario Barbaro.

Il ministro Salvini ed il Dpcm per le Olimpiadi 2026

Il ministro Salvini - si legge in una nota del ministero dello Sport - "ha subito affrontato il primo punto all'ordine del giorno riguardante l'aggiornamento sull'iter finalizzato al perfezionamento del Dpcm di approvazione del Piano degli interventi, a seguito dell'acquisizione delle intese previste ex lege informando che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha svolto un'istruttoria tecnica dettagliata su tutti gli interventi riportati nel piano anche al fine di verificarne la rispondenza con le richieste fatte dalle Regioni interessate. È stato quindi elaborato lo schema del Dpcm con cui viene approvato il piano che sarà inviato al Mef e al Ministero per lo Sport per i soli profili relativi all'applicazione di procedure Pnrr su alcune opere sportive. Successivamente il decreto sarà trasmesso alla Presidenza del Consiglio per la relativa firma, dopodiché Mit e Mef potranno adottare il decreto interministeriale".

Varnier e il coinvolgimento dei giovani all'evento olimpico

Andrea Varnier, ceo della Fondazione Milano Cortina 2026 - prosegue la nota - "ha poi presentato il programma educativo rivolto ai giovani, sviluppato con l'obiettivo di valorizzare i valori del movimento olimpico e paralimpico e promuovere la pratica sportiva. Sono stati presentati anche i profili della collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministro per lo sport e i giovani finalizzati al raggiungimento degli obiettivi relativi alla cultura sportiva, in chiave olimpica e paralimpica, previsti dall'Host city contract".

Abodi: "Superate le questioni principali relative al masterplan delle opere pubbliche"

"È stato infine affrontato dal presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026, la prioritaria questione sul laboratorio antidoping - si legge ancora nella nota - sottolineandone i requisiti necessari e le tempistiche di disponibilità dell'infrastruttura". "Avendo affrontato e risolto in questi mesi le questioni principali relative al masterplan delle opere pubbliche, anche sportive, e la relativa copertura finanziaria delle stesse - conclude la nota - il ministro Abodi, di concerto con il ministro Salvini, propone che la Cabina si convochi ogni mese. La prossima riunione si svolgerà il 3 luglio alle ore 15".