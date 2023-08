Olimpiadi Milano-Cortina, il Mit mette la quinta

Accelerazione sulle opere strategiche in vista dei Giochi Milano-Cortina. Lo comunica il Mit in una nota spiegando che "è in corso di perfezionamento il piano delle opere olimpiche, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Salvini "Determinato affinchè vengano realizzate nei tempi stabiliti tutte le opere ricomprese nel piano"

Nel piano rientrano anche la tangenziale sud di Sondrio (52,8 mln), i due lotti della variante Trescore-Entratico (costo complessivo 186,2 mln) e la variante di Vercurago (costo complessivo 253 mln)". Il vicepremier e ministro Matteo Salvini, ha proseguito, "è determinato affinche' vengano realizzate nei tempi stabiliti tutte le opere ricomprese nel piano, con particolare riguardo per quelle citate".