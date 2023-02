Olimpiadi, l'ottimismo di Varnier: "Sliding arriverà in tempo utile"

"I lavori partiranno in primavera e saranno ultimati in tempo utile per i test". Lo ha annunciato Andrea Varnier, nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina, in merito allo sliding centre da rifare proprio a Cortina in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026. "Per ospitare bob e slittino si era fatta avanti Innsbruck, è vero: abbiamo scritto a chi gestisce la struttura, non abbiamo avuto risposta - spiega Varnier in un'intervista a La Repubblica - E abbiamo deciso di proseguire nell'investimento in Italia, peraltro valorizzando l'esperienza delle persone che già operano sul territorio: questa è un'altra novità del nostro modello organizzativo, il coinvolgimento delle forze locali".

Varnier: "Il concetto di Olimpiade diffusa è il punto di forza di quest'edizione che ha un potenziale comunicativo maggiore rispetto alle precedenti"

"Il concetto di Olimpiade diffusa è il punto di forza di quest'edizione che ha un potenziale comunicativo maggiore rispetto alle precedenti, confinate in un'area ristretta - aggiunge l'ad della Fondazione MILANO-Cortina - Riportiamo i Giochi invernali nella loro culla naturale, le Alpi. In una città metropolitana come MILANO e in una sede tradizionale come Cortina".