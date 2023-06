Olimpiadi, Sala: "La mia preoccupazione resta Santa Giulia"

"La mia preoccupazione era e continua a essere Santa Giulia, ma il fatto che questa conferenza stampa l'abbiano voluta loro penso che sia un buon segno". Così il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della conferenza stampa indetta oggi a Palazzo Marino per aggiornare in relazione all'avvio dei lavori dell'Arena Milano Santa Giulia da parte di Cts Eventim in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il sindaco ha promesso un sostegno per minimizzare gli extracosti. I cantieri paiono essere stati avviati, ma il tempo stringe.

Arena Santa Giulia, Sala: "Cercheremo di aiutare per minimizzare l'extra costo"

"Sapendo che oggi ogni tipo di lavoro relativo a strutture anche molto piu' costose continua ad avere un problema, apprezzo in ogni caso il fatto di aver deciso di partire e dopo di che continueremo a cercare di aiutarli per minimizzare l'extra costo avuto rispetto ai programmi iniziali". "E' un'opera molto importante - ha aggiunto -, anche dopo Expo, spero le Olimpiadi confermino che si fanno questi grandi eventi anche per il post-evento, e lasciare quindi qualcosa alla citta'". A chi gli ha chiesto invece se sia preoccupato riguardo ai lavori per il Palasharp, Sala ha replicato: "Anche li' la situazione e' simile. Meno grave, perche' sono piu' lavori manutentivi e non di costruzione. Ci stiamo ragionando, abbiamo la riunione tra soci nei prossimi giorni per mettere a punto una proposta definitiva. E' meno complesso, non siamo preoccupati".

Olimpiadi, Fontana: "Il cronoprogramma sarà rispettato"

"La cabina di regia credo che abbia negli ultimi mesi dato un'accelerata alle attivita', i lavori stanno partendo, mi sembra di poter dire che con gli ultimi cronoprogramma che sono stati presentati tutte le opere fondamentali per l'esecuzione dei giochi olimpici saranno realizzate". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto a margine della seduta di Consiglio regionale commentando la partenza dei lavori all'Arena Santa Giulia che ospitera' i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. "Sono molto contento di questa accelerata - ha sottolineato il governatore - la posa della prima pietra dell'Arena Santa Giulia e' significativa, e' un'opera molto importante per lo svolgimento dei giochi a Milano".