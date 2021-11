Olimpiadi, Sala respinge le 'avances' di Torino: "Basta insistere"

"La vita è fatta di opportunità. Torino ha avuto la possibilità di partecipare alle Olimpiadi e ha deciso di non esserci, non noi. Nessuno ha voluto escluderla. Adesso il percorso è molto avanti, se ne faccia una ragione Alberto Cirio (governatore del Piemonte, ndr) e la smetta anche di insistere. Al momento giusto è stata Torino a decidere e nessuno ha voluto tenerla fuori. Ho capito che siamo il Paese dove bisogna sempre discutere di tutto e questa magari è la cultura dì Cirio ma non è la mia". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione del libro 'Ecologista a Chi?', al Teatro Franco Parenti, commentando 'l'insistenza' del governatore del Piemonte Alberto Cirio (Lega) a voler ospitare parte delle Olimpiadi Invernali 2026 a Torino.