Olimpiadi, verso un Dpcm. Pattinaggio: bivio Torino-Fiera Rho

Le olimpiadi 2026 di Milano e Cortina potrebbero svolgersi anche in Piemonte. Ieri la cabina di regia a palazzo Chigi ha esaminato la possibilita' di organizzare le gare di pattinaggio di velocita' a Torino. Ma Regione Lombardia e Comune di Milano calano la carta della Fiera di Rho.

Milano-Cortina, la cabina di regia a Palazzo Chigi

Palazzo Chigi ha scritto in una nota: "Si e' riunita oggi (martedì, ndr) a Palazzo Chigi la Cabina di regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026". All'incontro, presieduto dal ministro per lo Sport e i giovani con delega alle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, Andrea Abodi, hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini; il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti; il ministro per le Disabilita', Alessandra Locatelli. Tra i presenti anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; il ministro del Turismo Daniela Santanche'; il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli; il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica Claudio Barbaro; il presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malago'; il presidente del Cip, Luca Pancalli; l'amministratore delegato della Fondazione, Andrea Varnier; il presidente e l'amministratore delegato di Infrastrutture Milano-Cortina 2026, Veronica Vecchi e Luigi Valerio Sant'Andrea.

Sono intervenuti i presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia; il sindaco di Milano Giuseppe Sala; il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi; il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher e il sindaco di Verona, Damiano Tommasi.

In apertura di riunione, il ministro Abodi ha annunciato la decisione di condividere la presidenza della Cabina con il vicepresidente del Consiglio Salvini e l'ingresso del ministro Locatelli. Tra i temi trattati, si e' data priorita' all'individuazione del sito per le gare di pattinaggio di velocita', dopo la rinuncia di Baselga di Pine'. Sul tavolo ci sono due opzioni: la Fiera di Rho, la proposta di Milano presentata oggi nel dettaglio dall'amministratore delegato Varnier, e l'Oval di Torino. Il prossimo 29 marzo verra' portata al Cio la proposta della Fondazione valutata con quadro comparativo mentre la decisione finale e' fissata per il 18 aprile"

Olimpiadi, Giorgetti disposto ad un Dpcm. Cantieri a Milano: tutto ok

"Il ministro Giorgetti - prosegue il comunicato di palazzo Chigi - ha confermato la disponibilita' ad inserire in un immediato Dpcm tutti gli interventi proposti, con la copertura del quadro economico per le opere essenziali ed indifferibili, i cui lavori saranno conclusi entro l'inizio dell'evento olimpico, rimandando a successivi provvedimenti le rimanenti opere. E' stato poi fatto dal sindaco Sala il punto sull'avanzamento delle procedure tecnico-amministrative e di cantiere sul Villaggio Olimpico, su Santa Giulia, dove sorgera' il PalaItalia, sul Palasharp e il Forum, opere per le quali non si manifestano criticita'. Tra i punti all'ordine del giorno esaminati anche la proposta di un protocollo della legalita' per la realizzazione dei Giochi. La Cabina di regia costituisce la sede di confronto e raccordo politico, strategico e funzionale tra le amministrazioni statali, le Regioni, gli Enti locali, la Fondazione "Milano Cortina 2026", la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2026 e gli altri soggetti coinvolti al fine di assicurare l'unitarieta', il coordinamento e la tempestivita' nella realizzazione delle opere e degli interventi. I partecipanti si sono dati appuntamento per un nuovo incontro al prossimo 12 aprile"

Fontana: "Pattinaggio in Fiera Rho, proposta a costo zero il per pubblico"

La possibilità di avere una pista per il pattinaggio di velocità "a costo zero per il pubblico" alla Fiera di Milano, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia Attilio Fntana, intervenendo in aula a Palazzo Pirelli. "Oggi è emersa questa bella proposta portata avanti dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano nella cabina di regia- afferma Fontana- e a brevissimo questa idea verrà comparata con altre proposte. Questa però è l'unica a costo zero per il pubblico, ed è ottimale".