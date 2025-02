Olly, nuova data a Milano il 4 settembre all'Ippodromo: biglietti in vendita

Reduce dalla vittoria alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Balorda nostalgia, Olly annuncia "La grande festa" data evento prevista il 4 settembre 2025 per celebrare “con tutta la mia gente” questo anno d’oro, che lo vedrà esibirsi per la prima volta all’Ippodromo Snai di San Siro. I biglietti per l’evento - prodotto e organizzato da Magellano Concerti - sono in vendita a partire dalle 18 di oggi 20 febbraio.

Il brano Balorda nostalgia ha debuttato al primo posto in classifica FIMI/Gfk. Il brano è stabilmente al primo posto in chart su Spotify Italia, Amazon music italia, nella sezione musica di Youtube, Apple music Italia e nella top100 della chart global di Spotify. Inoltre Tutta vita, il secondo album del cantautore con oltre 400 milioni di stream audio e video, è l'album più ascoltato su Spotify e Amazon music questa settimana.

Olly, sold out il Tutta vita tour

Il TUTTA VITA TOUR, che vede già completamente sold out tutti i live previsti nel 2025, ha conquistato diversi sold out anche per il 2026: hanno raggiunto il tutto esaurito anche le date di Jesolo - VE, Firenze, Bologna, Torino, Milano, Roma e Bari. Il tour, che vedrà Olly per la prima volta nei palazzetti italiani, si concluderà con la data di Eboli (SA) il 28 marzo 2026 per cui restano gli ultimi biglietti disponibili.

Lo rifarò, lo rifaremo tour: in primavera dodici nuove date (già sold out)

Dopo il successo delle prime 14 date invernali tutte sold out del LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024 - 2025, Olly tornerà live nei club italiani questa primavera con dodici appuntamenti previsti a Venaria Reale (TO), Bologna, Roma, Molfetta (BA) e Firenze e terminerà ufficialmente a Padova. Il tour, per un totale di 26 date completamente sold out, ha registrato un totale di oltre 150 mila biglietti venduti.