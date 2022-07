Oltre 2 kg di cocaina rosa dal Sudamerica, due arresti a Varese

Oltre 2 kg di 'cocaina rosa' sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Varese. Il valore della droga ha un valore stimato di 300mila euro. Nell'ambito dell'operazione sono state arrestate due persone.

Droga destinata al mercato del Trentino

Proveniente dal Sudamerica, la droga era destinata al 'mercato' del Trentino. Due spedizioni, arrivate alla Cargo City dell’aeroporto di Malpensa provenienti dalla Colombia e contenenti delle apparecchiature elettroniche, sono state intercettate dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Malpensa che, impegnate nell’apposito dispositivo di contrasto ai traffici illeciti ad analizzare, sulla scorta di indici di rischio economico-finanziario, le migliaia di merci transitanti ogni giorno, con il prezioso ausilio delle unità cinofili antidroga, hanno individuato la sostanza stupefacente occultata in trasformatori resi opachi gli strumenti di controllo.

I finanzieri hanno messo in atto la tecnica del “ritardato sequestro”

Con l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria di Busto Arsizio, i finanzieri hanno messo in atto la tecnica del “ritardato sequestro” per acquisire ulteriori prove ed elementi di fatto utili a individuare i responsabili del traffico internazionale di droga seguendo, in incognito e a distanza, le spedizioni fino alla consegna delle stesse a un cittadino dominicano quale destinatario delle due spedizioni avvenuta a Trento. Il conseguente intervento in flagranza ha consentito alla polizia economico-finanziaria di sequestrare le spedizioni contenenti circa 2 kg di cocaina e di arrestare il cittadino dominicano.