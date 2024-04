Oltre 20mila visitatori a Pasqua per il Museo della Scienza di Milano

Dal 28 marzo all'1 aprile, in occasione delle vacanze pasquali, sono oltre 20.000 i visitatori che hanno scelto il Museo nazionale Scienza e Tecnologia di Milano. Dai dati emerge un pubblico eterogeneo, con una distribuzione equilibrata tra varie fasce di età, compresa quella under 30, e famiglie con bambini e adolescenti. Nel primo trimestre dell'anno il Museo ha registrato oltre 130.000 ingressi, di cui il 40% costituito da pubblico proveniente dall'estero (Francia, Stati Uniti e Polonia i primi tre Paesi). "I dati registrati durante le festività pasquali, così come quelli del primo trimestre di quest'anno, confermano la nostra capacità di essere attrattivi per tanti pubblici diversi. La nostra strategia - commenta Fiorenzo Marco Galli, Direttore generale del Museo nazionale Scienza e Tecnologia - mira, infatti, a costruire un'offerta culturale modulabile, che intercetti i bisogni e gli interessi dei visitatori per fascia di età e tipologia di visita".

Le Gallerie Leonardo attirano turisti da tutto il mondo

Le Gallerie Leonardo, "la più importante esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, sono tra i nostri highlights più apprezzati dai turisti provenienti dall'estero mentre i 14 laboratori multi-tematici e i grandi oggetti fanno da traino per le famiglie con bambini e ragazzi di tutte le età" conclude Fiorenzo Marco Galli, sottolineando che "gli under 30 sono in aumento grazie al programma di esperienze interattive in realtà virtuale e aumentata all'interno della nostra Virtual Zone"