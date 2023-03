Oltre 220 chili di cocaina in un box nel Pavese: quattro arrestati

Oltre 220 chili di cocaina, per un valore di 14,5 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Pavia in un garage di Carbonara al Ticino. Quattro le persone arrestate per detenzione ai fini di spaccio. Le fiamme gialle avevano organizzato un appostamento lungo la strada provinciale 596, dove era stato segnalato un passaggio sospetto di auto con targhe straniere. E hanno notato due macchine: la prima con targa straniera con due uomini all'interno sulla Provinciale, la seconda, guidata da un solo uomo, entrata all'interno di un condominio e posizionatasi di fronte a un box. Mentre i due uomini all'interno della macchina controllavano la zona, l'altro nel parcheggio scaricava alcuni pacchi nel garage con l'aiuto di una donna. E' stato deciso quindi di intervenire per effettuare un controllo. Una volta bloccati i tre uomini e la donna i militari hanno perquisito il garage trovando undici scatole contenenti 200 panetti di cocaina purissima per un peso complessivo di oltre 220 chili, numerosi telefoni (anche criptati) e bilance di precisione.