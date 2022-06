Oman, conclusa missione UNIDO ITPO Italy

Si è appena conclusa la missione in Oman dell’Ufficio italiano per la Promozione Tecnologica e degli Investimenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO ITPO Italy), finalizzata a esplorare nuove opportunità di investimento, trasferimento tecnologico e collaborazione tra l’Italia e il Paese mediorientale.



La delegazione di UNIDO ITPO Italy ha incontrato i rappresentanti delle massime istituzioni pubbliche e private omanite

La delegazione di UNIDO ITPO Italy – composta dalla Direttrice Diana Battaggia e dall’Investment Promotion Expert Andrea Carapellese – ha incontrato i rappresentanti delle massime istituzioni pubbliche e private omanite afferenti al Governatorato di Muscat, che operano nel campo del commercio, dell’industria, e dello sviluppo imprenditoriale. Fitto il calendario in agenda che ha permesso l’interlocuzione con: l’Ente Pubblico per le Aree Industriali, Madayn, tramite il CEO dr. Hilan al Hasani; la Camera di Commercio e Industria dell’Oman, con il CEO dr. Al Fadhal Abbas Al Hinai; il Fondo per lo Sviluppo delle PMI rappresentato dal dr. Slalah Hilal Al Hasani; il Ministero del Commercio, dell’Industria e della Promozione degli Investimenti, insieme all’ing. Sami Al Sahib e Rashid Al Rashdi, rispettivamente Direttore Generale delle Industrie e Direttore Generale degli Investimenti e della Promozione delle Esportazioni; l’Autorità Pubblica per le Zone Economiche Speciali e le Zone Franche, alla presenza di Sua Eccellenza l’ing. Ahmed Al Dheeb.

Battaggia: "UNIDO ITPO Italy rimane a completa disposizione delle istituzioni e aziende in Oman"

La Direttrice di UNIDO ITPO Italy Diana Battaggia ha commentato “UNIDO ITPO Italy rimane a completa disposizione delle istituzioni e aziende in Oman, per facilitare la creazione di network con il settore pubblico e privato in Italia e non solo, e favorire la promozione di opportunità di crescita economica inclusiva e sviluppo sostenibile”. Grazie al supporto logistico, organizzativo e strategico in loco dello Studio Bergs & More e del suo partner omanita Advanced Business Consultants, attivo nel territorio dal 1998, sono stati individuati possibili ambiti di collaborazione e sinergie tra Italia ed Oman atti a favorire la cooperazione tra i due Paesi e ad aprire la strada a future attività, per accelerare uno sviluppo industriale inclusivo e sostenibile, in aderenza al mandato dell’UNIDO e in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

“Il Sultanato dell’Oman, incastonato nel GCC, rappresenta un territorio di grandi opportunità per l'elevato grado di stabilità, sicurezza e prospettive di vita. Il paese ambisce a sfruttare la propria posizione strategica di affaccio allo stretto di Hormuz per diventare un hub logistico e industriale. Il fatto che le aziende omanite siano in gran parte costituite da piccole e medie imprese fa del paese un partner commerciale e strategico importante per l’Italia nonché culturalmente molto affine” ha commentato a margine degli incontri Guido Maria Solari, Partner Bergs & More – direttore dell’ufficio di Dubai.