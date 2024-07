Omicidio Bozzoli: irreperibili pure moglie e figlio di Giacomo

Ancora nessuna notizia in merito a Giacomo Bozzoli, il 39enne bresciano condannato in Cassazione all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario e che i carabinieri non hanno trovato a casa sua, sul lago di Garda, poche ore dopo il pronunciamento della Cassazione che ha confermato le sentenze di primo e secondo grado.

Omicidio Bozzoli, nipote inserito nel database dei ricercati

Non si hanno più notizie nemmeno della moglie e del figlio. Dopo la sentenza di condanna definitiva all'ergastolo per l'uomo ritenuto colpevole di avere ucciso lo zio, anche i suoi familiari sono 'spariti'. Il nome di Giacomo Bozzoli è stato inserito nel database delle forze dell'ordine a livello nazionale affinché possa essere fermato qualora venga trovato in alberghi, aeroporti, porti e zone turistiche. A quanto si apprende, Giacomo Bozzoli non aveva nessuna limitazione di liberta' di movimento o divieto di espatrio.