Omicidio Carlo Maltesi, no al rito abbreviato. Fontana ora rischia l’ergastolo

Omicidio Carlo Maltesi, no al rito abbreviato. Davide Fontana ora rischia l’ergastolo

Il giudice dell’udienza preliminare di Busto Arsizio ha rigettato oggi, giovedì 13 ottobre, la richiesta di rito abbreviato per Davide Fontana, il bancario d43 anni imputato per l’omicidio di Carol Maltesi.

Il giudice ha optato per il rito immediato

Il legale di Fontana, Davide Paloschi, aveva presentato una dettagliata richiesta di rito alternativo che non è stata accolta dal giudice. Che ha optato per il rito immediato nei confronti dell’imputato. Fontana comparirà dunque direttamente dinanzi al giudice collegiale dell’Assise di Busto Arsizio (sei giudici popolari più due togati, per i reati più gravi) il prossimo 24 luglio.

Parti civili i genitori di Carol Maltesi e il figlio minore

Nell’udienza di giovedì si sono costituite parti civili i genitori di Carol Maltesi e il figlio, minore, che attualmente vive assieme al padre. Respinta la richiesta di ammissione a parte civile dal Comune di Rescaldina.