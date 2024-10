Omicidio di Manuel Mastrapasqua, il killer 19enne confessa: "ero uscito nervoso e col coltello"



La vicenda dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua ha scosso profondamente la comunità di Rozzano. Il 19enne Daniele Rezza ha confessato di essere l'autore del delitto, avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 ottobre in viale Romagna. La pm di Milano, Letizia Mocciaro, insieme alla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, ha richiesto la convalida del fermo per omicidio pluriaggravato e rapina, nonché l'applicazione della custodia cautelare in carcere. L’udienza, presieduta dal giudice Domenico Santoro, è prevista per la mattinata di lunedì 14 ottobre presso il carcere di San Vittore. Rezza, difeso dall’avvocato Maurizio Ferrari, ha raccontato di aver agito in uno stato di agitazione, portando con sé un coltello da cucina che ha poi utilizzato per colpire Manuel.

Le dure parole della famiglia e la confessione di Rezza

Il dolore e la rabbia della famiglia di Manuel sono palpabili. La madre e la sorella del 31enne ucciso hanno manifestato il loro sdegno, puntando il dito contro il tentativo di fuga di Rezza e criticando i genitori del ragazzo per non averlo fermato. Il giovane ha confessato agli inquirenti di aver aggredito Manuel dopo avergli strappato le cuffie dal collo, colpendolo con un coltello al torace durante la reazione della vittima. Rezza ha dichiarato di aver confessato l’omicidio solo il mattino successivo, dopo aver visto suo padre. Le cuffie, oggetto della rapina, avevano un valore irrisorio, rendendo la tragedia ancora più sconvolgente.

La fiaccolata per Manuel: una comunità in lutto

Rozzano ha risposto con una forte partecipazione emotiva all'omicidio, organizzando una fiaccolata in memoria di Manuel Mastrapasqua. Centinaia di persone si sono radunate in viale Romagna, dove il giovane è stato ucciso, per deporre fiori e lumini. Il corteo, partito dalla piazza del municipio, ha visto amici, parenti e cittadini chiedere giustizia per Manuel, gridando “Giustizia, giustizia” in segno di rabbia e dolore. Don Roberto, il parroco di Rozzano, ha sottolineato il valore della vita, ricordando quanto sia tragico che tutto questo sia avvenuto per un paio di cuffie. Presente anche il sindaco Gianni Ferretti, che ha espresso solidarietà alla famiglia, promettendo che il giorno del funerale sarà indetto il lutto cittadino.