Omicidio di Sharon Verzeni: terzo interrogatorio per il compagno Sergio Ruocco

Omicidio Sharon Verzeni: terzo interrogatorio per il compagno Sergio Ruocco

Sergio Ruocco, il compagno della 33enne Sharon Verzeni, brutalmente uccisa a coltellate a Terno d'Isola, è stato convocato per la terza volta in caserma dai carabinieri di Bergamo. Gli investigatori cercano di far luce su nuovi dettagli emersi dalle testimonianze dei familiari della vittima. Questo nuovo interrogatorio segue un'intensa audizione di cinque ore avvenuta prima di Ferragosto, durante la quale Ruocco aveva già fornito la sua versione dei fatti.

Emersi nuovi dettagli: gli inquirenti si concentrano su Ruocco

Gli inquirenti stanno concentrando i loro sforzi nel chiarire ogni aspetto della vita privata della vittima e del suo rapporto con Ruocco, sperando che questo ulteriore colloquio possa offrire nuove prospettive per risolvere il caso. La famiglia di Sharon è stata risentita nei giorni scorsi, e ora l'attenzione si rivolge nuovamente a Ruocco nella speranza di trovare la chiave per svelare il mistero dietro questo atroce delitto.