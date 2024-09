Omicidio di Sofia Castelli: niente ricorso per l'ex fidanzato, condannato definitivamente a 24 anni

Diventerà definitiva nei prossimi giorni la condanna a 24 anni di carcere per Zakaria Atqaoui, il giovane che a luglio 2023 uccise brutalmente l'ex fidanzata Sofia Castelli, sorprendendola nella sua abitazione a Cologno Monzese. Nonostante la richiesta di ergastolo da parte della procura, la corte d'assise di Monza ha riconosciuto le attenuanti generiche, abbassando la pena. Il ventiquattrenne ha deciso di non ricorrere in appello, confermando così la sua condanna.

Un amore finito in tragedia

La notte del 29 luglio 2023, Sofia Castelli, appena rientrata da una serata in discoteca con un’amica, non poteva immaginare che il suo ex fidanzato fosse nascosto nel suo armadio. Zakaria Atqaoui, incapace di accettare la fine della loro relazione, si era introdotto furtivamente in casa grazie a un mazzo di chiavi che ancora possedeva. Dopo che le due ragazze si erano addormentate, l’uomo è uscito dal suo nascondiglio e ha accoltellato più volte Sofia, ponendo fine alla sua giovane vita. Dopo il terribile gesto, Atqaoui si è costituito alle forze dell’ordine.