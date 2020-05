Omicidio Faoro: confermato ergastolo al killer di Jessica

La Corte d'Assise d'Appello di Milano, presieduta dal giudice Lucia Caputo, ha confermato la condanna all'ergastolo per Alessandro Garlaschi, il tranviere autore dell'omicidio pluriaggravato e del vilipendio di cadavere della 19enne Jessica Valentina Faoro, uccisa il 7 febbraio 2018 con 85 coltellate nell'appartamento di via Brioschi a Milano. La sentenza con la condanna alla pena massima e' stata dunque confermata per come era stata emessa in primo grado con rito abbreviato alla il 14 dicembre del 2018. Garlaschi, ora 41 anni, aveva offerto una stanza alla ragazza in cambio di lavori domestici. L'ha uccise perché rifiutò le avances dell'uomo. L'omicida tento' inoltre di bruciare il corpo della 19enne.

"Per lui provo solo disprezzo. L'ergastolo e' quello che ci aspettavamo, ma non e' sufficiente per quello che ha fatto". Cosi' Annamaria Natella, la madre di Jessica Valentina Faoro, uccisa il 7 febbraio 2018 con 85 coltellate dal tranviere Alessandro Garlaschi, dopo un rifiuto a delle avance nell'appartamento di lui in via Brioschi a Milano. Oggi pomeriggio la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo che gli era stata comminata con rito abbreviato nel dicembre dello stesso anno. I genitori, usciti dall'aula hanno commentato la sentenza ritenendola "giusta". Il padre Stefano Faoro si e' detto "sollevato perche' Jessica ha avuto giustizia. Speriamo - ha aggiunto - che, se decideranno di andare in Cassazione, la sentenza non venga stravolta". Il collegio presieduto dal giudice togato Ivana Caputo non ha riconosciuto pero' alla madre, che l'aveva chiesta tramite la sua legale Eliana Capizzi, una provvisionale immediatamente esecutiva per la "perdita del rapporto parentale".