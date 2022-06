Omicidio "Gigi Bici", arrestata Barbara Pasetti

La Squadra Mobile di Pavia ha eseguito una misura cautelare nei confronti di Barbara Pasetti, proprietaria dell'immobile a ridosso del quale è stato trovato il 20 dicembre dello scorso anno, il corpo esanime di Luigi Criscuolo, conosciuto come Gigi Bici, scomparso l'8 novembre 2021.

Pasetti il 20 gennaio scorso aveva già ricevuto una misura cautelare

La donna è stata arrestata per omicidio, come si legge in una nota della Procura di Pavia. Pasetti il 20 gennaio scorso aveva già ricevuto una misura cautelare per tentata estorsione nei confronti della vittima. La donna, da quanto è emerso dalle indagini, fin dal mese di aprile 2021- il proposito di recare nocumento all'ex marito Gian Andrea Toffano, in un primo momento cercando di raggiungere tale obiettivo agendo individualmente.