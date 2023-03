Omicidio Gigi Bici, la Procura di Pavia: "Rinvio a giudizio per Pasetti"

La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Barbara Pasetti, la fisioterapista accusata di avere ucciso Luigi Criscuolo, conosciuto a Pavia come 'Gici Bici' per la sua popolare rivendita di biciclette. La donna lo scorso 5 ottobre in un interrogatorio da lei stesso richiesto, ha ammesso di averlo ammazzato.

Oltre all'omicidio Pasetti deve difendersi dalle accuse dell'occultamento del cadavere

Oltre all'omicidio Pasetti deve difendersi dalle accuse dell'occultamento del cadavere, della detenzione illegale della rivoltella Velodog calibro 7,65 con cui ha ucciso l'uomo, di 23 cartucce e della tentata estorsione alle due figlie e alla compagna di Criscuolo.