Omicidio Tramontano. L'amante: Impagnatiello aveva falsificato test Dna bimbo

Omicidio Giulia Tramontano, oggi riprende il processo

E' ripreso il processo per l'omicidio di Giulia Tramontano. In aula anche la fidanzata del barman killer che aveva scoperto la sua doppia vita. "All'inizio mi ha fatto credere che Giulia volesse farsi male e poi che fosse bipolare e che volesse uccidersi". Lo ha detto l'altra fidanzata di Alessandro Impagnatiello deponendo nel processo a carico dell'uomo accusato dell'omicidio pluriaggravato della compagna convivente Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. La giovane italo-inglese di 23 anni e' protetta da un paravento che impedisce all'imputato, seduto in cella con lo sguardo rivolto a terra. "Quando l'ho conosciuto ero consapevole che fosse fidanzato e poi lui mi ha detto che si sono lasciati. Io ho scoperto" ad aprile 2023 che Giulia "fosse incinta ma Alessandro mi ha detto che non era il padre".

L'amante: "Impagnatiello aveva falsificato test Dna del bimbo"

"Fin dall'inizio ha detto che non era il padre del bambino e che aveva fatto il test del Dna. Gli avevo chiesto di farmelo vedere per confermare se diceva la verità. Quando ho visto il test, ci ho creduto". Lo ha raccontato la ragazza con cui Alessandro Impagnatiello ha avuto una relazione parallela, sentita come testimone in aula nel processo a carico dell'ex barman per l'omicidio volontario della fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. "Lui aveva detto che lei era da sola e non stava bene, che aveva provato a farsi del male e perciò lui era preoccupato", ha aggiunto la 23enne davanti alla Corte d'Assise di Milano, arrivando poi a raccontare di come ha scoperto che il test era falso. "Quando sono andata in viaggio a maggio, lui mi ha prestato il suo tablet e lì ho trovato il file del test del Dna. Ho visto la cronologia delle sue ricerche e ho trovato le immagini per creare il documento. Ho visto anche nelle mail il file Excel per fare il documento". Da lì la decisione della ragazza di non dire niente per raccogliere "altre prove" così da non consentirgli di continuare a mentire.

Delitto Senago, la sorella di Giulia: vogliamo ergastolo

"Una sola condizione: ergastolo a vita. Davanti alla corte, la verità si svelerà col tempo, per Giulia, per te, la giustizia trionferà. Non temere, la tua voce risuonerà forte, affinché il mondo sappia: l'amore non muore". Lo scrive sui propri social Chiara Tramontano, sorella di Giulia, la ventinovenne incinta al settimo mese uccisa a accoltellate da Alessandro Impagnatiello il maggio scorso a Senago. "Lotta con fierezza, non arrenderti mai, Giulia, perché vivrai per sempre", conclude.