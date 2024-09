Omicidio Maltesi, annullata la sentenza di ergastolo a Fontana

Annullata la condanna all'ergastolo in appello nei confronti di Davide Fontana, il 45enne di Milano che ha ucciso nel 2022 la 26enne Carol Maltesi. La decisione della Corte di Cassazione è giunta oggi e non riguarda tuttavia la colpevolezza dell'uomo. Bensì la premeditazione dell'omicidio, che costituisce aggravante. In primo grado era stato condannato a trenta anni, poi l'appello aveva portato la pena all'ergastolo riconoscendo aggravanti quali la crudeltà e la premeditazione. Ora il nuovo processo, che annulla la condanna precedente e si concentra solo sull'aggravante.

Antoniozzi (FdI): "Decisione che ci sconcerta"

"La sentenza della Cassazione che rinvia a un appello bis per Davide Fontana, autore dell'omicidio di Carol Maltesi ci lascia grandi perplessita'. Togliendo le aggravanti si va verso la cancellazione dell'ergastolo, per un uomo che dopo avere ucciso Carol l'ha fatta a pezzi. Non possiamo non dirlo mentre nel rispetto della Cassazione assistiamo a una decisione che ci sconcerta e mentre da Paderno arrivano segnali di possibile impunita' per l'autore della strage familiare". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.