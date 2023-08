Omicidio Maltesi, Fontana aggredito dal compagno di cella

Davide Fontana sarebbe stato ferito dal suo compagno di cella e per questo è stato trasferito dal carcere di Busto Arsizio a quello di Pavia, nel reparto di alta sicurezza. Secondo quanto riferisce TgCom24, il killer di Carol Maltesi, condannato a 30 anni di carcere, avrebbe dato l'allarme nel cuore della notte: mentre stava dormendo il compagno di cella lo avrebbe colpito violentemente alla testa a colpi di penna. Fontana è stato trasferito in infermeria e quindi trasferito a Pavia.

Delitto Maltesi, la controversa sentenza con cui Fontana ha evitato l'ergastolo

Già durante il dibattimento che aveva portato alla controversa sentenza con la quale il killer aveva evitato l'ergastolo si era accennato al rischio che il 44enne finisse vittima delle "leggi del carcere" e di qualche altro detenuto intenzionato a fare giustizia a modo proprio. Qualcuno evidentemente ha ritenuto troppo pochi 30 anni di carcere per la tragica morte di Carol Maltesi, uccisa e fatta a pezzi nel Bresciano perchè Fontana, suo partner nella realizzazione di video hard amatoriali, se ne era innamorato e non accettava l'idea che lei se ne andasse altrove per iniziare una nuova vita.