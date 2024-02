Omicidio Maltesi, il killer: "Mi scuso, darei la vita per tornare indietro"

Omicidio Maltesi, il killer: "Mi scuso, ogni giorno penso a ciò che ho fatto"

Come già fatto nel processo di primo grado, Davide Fontana chiede scusa per avere ucciso Carol Maltesi anche davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano. "Vorrei chiedere ancora scusa a tutti per la cosa orribile che ho fatto, in particolare ai genitori di Carol, soprattutto a suo figlio - ha detto - so che sembro distaccato quando parlo, invece provo grande dolore e grande sofferenza e ogni giorno penso a quello che ho fatto. Sono fermamente deciso a voler riparare, per quanto possibile, alle mie azioni".

Fontana: "Il mio Tfr al figlio di Carol e darei la vita per tornare indietro"

In primo grado era stato condannato a 30 anni per avere ammazzato l'ex fidanzata. Non gli erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili. "Dei soldi non mi interessa nulla e il mio Tfr l'ho dato al figlio di Carol - ha aggiunto - non so se potrò mai essere mai perdonato per quello che ho fatto, darei veramente la mia vita per tornare indietro".