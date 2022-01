Omicidio nautico equiparato a quello stradale: mozione ok in Regione

Omicidio nautico equiparato a quello stradale: mozione in consiglio lombardo

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato martedì 18 gennaio una mozione presentata dal centrodestra sull'equiparazione del reato di omicidio nautico a quello stradale. Un argomento che tocca da vicino fatti noti alla cronaca, come la tragedia avvenuta la scorsa estate sul Lago di Garda. "L'introduzione dell'omicidio stradale ha segnato la strada verso la propensione del legislatore a disciplinare, in maniera piu' severa, tutti quegli eventi avvenuti a causa dello stato alterato da parte del conducente causato dall'assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti - ha commentato il consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega, Floriano Massardi -. Bene quindi l'approvazione, in aula consiliare, di questa mozione finalizzata a sollecitare il governo ad accelerare l'iter procedurale per introdurre il reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche equiparato a quello stradale. L'obiettivo e' quello di sanzionare in maniera adeguata questo tipo di reati, Regione Lombardia interviene cosi' in modo deciso per garantire maggiore sicurezza e giustizia".