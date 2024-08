Omicidio Sharon, finito dopo 7 ore interrogatorio dei genitori

Hanno lasciato attorno alle 22 di ieri sera, dunque oltre sette ore dopo il loro ingresso, il comando provinciale dei carabinieri di Bergamo i genitori di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa tre settimane fa a Terno d'Isola. Papà Bruno e mamma Maria Teresa si sono allontanati in auto per tornare alla loro casa di Bottanuco e non hanno rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti fuori dalla caserma. Non è noto il contenuto dei loro interrogatori (sono stati sentiti come persone informate sui fatti e dunque senza un avvocato), ma si presume che gli inquirenti si siano concentrati sulla vita privata di Sharon, nella quale i carabinieri stanno scavando per cercare una possibile spiegazione al delitto e risalire così all'assassino. Così come per la sorella, il fratello e il cognato ieri, si è trattato anche oggi di interrogatori programmati nell'ambito delle indagini. Non è escluso che nei prossimi giorni possa essere ancora sentito (sarebbe la terza volta) anche il compagno di Sharon, Sergio Ruocco.

Il fratello di Ruocco, non l'ho mai sentito litigare con Sharon

"Sharon Verzeni e il suo fidanzato Sergio Ruocco "non li ho mai sentiti litigare. E anche quando Sergio veniva da noi, da solo, non ci ha mai parlato di litigi". Così a Pomeriggio Cinque Stefano, il fratello del fidanzato di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate lo scorso 30 luglio. "Sergio aveva trovato questa ragazza che riusciva a capirlo e purtroppo è finita male. Sharon l'abbiamo conosciuta quattro-cinque anni fa, quando abbiamo iniziato a incontrarla con i familiari, veniva a cena o a pranzo, a fare il Natale e il Capodanno - ha aggiunto -. Io mi sono fatto l'idea che potrebbe essere qualcuno che bazzicava nel bar dove lavorava che magari voleva conoscerla e avere rapporti con lei". Alla giornalista che chiedeva se metterebbe la mano sul fuoco sull'innocenza del fratello, Stefano ha risposto: "Ci si può giurare. Mio fratello - ha spiegato - non sarebbe mai stato in grado di fare una roba del genere, piuttosto si sarebbe tolto la vita lui se avesse avuto qualche problema. Non è una persona che toglie la vita agli altri". L'intervista si è conclusa con un appello alle persone "che non si sono presentate dai carabinieri" ma che "potrebbero aver visto o sentito qualcosa", con l'invito "a farsi almeno sentire e a presentarsi in Questura per dire la loro versione. Quello che sanno, ogni minimo dettaglio - ha concluso - può essere indispensabile per trovare questo bastardo e arrestarlo".