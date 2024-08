Omicidio Sharon Verzeni, c'è un fermo: è l’uomo in bicicletta ripreso dalle telecamere

I carabinieri di Bergamo hanno eseguito un fermo emesso dalla pm Emanuele Marchisio nei confronti di un uomo accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne amazzata nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola. Si tratta di un trentunenne italiano, disoccupato, che e' stato identificandolo nel soggetto ripreso dai sistemi di video sorveglianza mentre si trovava a bordo di una bicicletta e si allontanava velocemente dalla scena del crimine dell'omicidio in via Castegnate.

Omicidio Sharon Verzeni, c'è un fermo. "Gravi indizi di colpevolezza"

Con le indagini sono stati raccolti a suo carico, che è ritenuto il presunto autore dell'omicidio, "gravi indizi di colpevolezza - spiegano i carabinieri -, elementi probatori del pericolo di reiterazione del reato, di occultamento delle prove, nonché del pericolo di fuga, che determinavano la decisione del Pubblico Ministero di disporre un decreto di fermo di indiziato di delitto".

Sharon Verzeni, uccisa "senza apparente motivo"

Il 31enne fermato è stato rintracciato dai carabinieri e fermato in un'abitazione nel Bergamasco. Secondo gli investigatori l'uomo avrebbe ucciso Sharon senza un apparente motivo: l'omicidio non sarebbe infatti legato né a un tentativo di aggressione sessuale, né a una rapina o questioni di droga. Il 31enne ha altri precedenti per aggressione, non legati a questioni di criminalità o spaccio.