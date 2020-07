Omicidio stradale, Michele Bravi patteggia 1 anno e 6 mesi



Il cantante Michele Bravi, che nel novembre 2018 alla guida di un'auto aveva investito mortalmente una donna in moto a Milano ed era per questo stato accusato di omicidio stradale, ha ottenuto il patteggiamento a un anno e sei mesi.



In gennaio si era tenuta l'udienza davanti al gup Aurelio Barazzetta, che ha accolto la richiesta della difesa, condotta dall'avvocato Manuel Gabriella con il consenso del pm Alessandra Cerreti. Il 24enne era uscito dal talent show XFactor.