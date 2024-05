Omicidio Tramontano, Impagnatiello dai carabinieri: questo è veleno per topi

Omicidio Tramontano, Impagnatiello mentì sul veleno per topi. Video

In un video datato 28 maggio 2023, è stato documentato Alessandro Impagnatiello mentre svuotava il contenuto del suo zaino in pelle marrone presso il commissariato dei Carabinieri di Senago. "Questo è veleno per topi. Sa perché?" Quando ci fumiamo le canne post lavoro sui gradoni in piazza Croce Rossa, arrivano panteganoni grossi così. A Milano girano topi così grossi che abbiamo gettato il veleno". Con queste parole il ragazzo giustificava la presenza di quella sostanza tra le sue cose. Il 30enne qualche ora prima aveva ucciso a coltellate la la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese.