Omicidio di Valbrembo, caccia al killer di Luciano Muttoni: sentiti due sospettati

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri di Bergamo per risalire all'autore dell'omicidio di Luciano Muttoni, 57 anni, trovato morto nella sua abitazione di Valbrembo nella mattinata di ieri. L’uomo, di cui non si avevano più notizie da due giorni, viveva da solo e affittava spesso la sua casa su piattaforme online.

Nel corso della notte, i militari hanno ascoltato diverse decine di persone, tra cui due sospettati fermati nella serata di domenica nei pressi di Monza e portati in caserma per essere interrogati. Al momento, però, non risultano provvedimenti di fermo nei loro confronti.

La Golf della vittima, scomparsa da giorni, elemento chiave dell'inchiesta

Un elemento chiave dell'inchiesta riguarda la Volkswagen Golf della vittima, che utilizzava per accompagnare i turisti ospitati nel suo appartamento. L’auto risulta scomparsa da alcuni giorni, un dettaglio su cui si concentrano le attenzioni degli investigatori. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Letizia Ruggeri, proseguono per far luce sulla dinamica del delitto e individuare i responsabili.

