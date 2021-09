Omicidio Voghera: Adriatici girava con proiettili da guerra illegali

A quanto sostengono i legali della vittima, il proiettile partito dall'arma dall'ex assessore del Comune di Voghera Massimo Adriatici che ha ucciso Youns El Boussettanoui lo scorso 21 luglio era illegale, perche' del tipo hollow point (o dum dum) cioe' con un foro sull'ogiva per provocare maggiori ferite.

“La condotta di Massimo Adritici, da quello che è emerso, è ancora più grave. Andava in giro non solo con una pistola carica con il colpo in canna, ma con delle munizioni proibite dalla legge per la difesa persona”, dichiararlo è l’avvocato Debora Piazza, difensore della famiglia di Younes El Boussettaoui.

“Io mi chiedo in qualità di legale e in qualità di cittadino, a cosa servivano mai quelle munizioni se non per uccidere o far del male? La condotta di Adritici a questo punto è di una gravità estrema e siamo sempre più vicini alla contestazione dell’omicidio volontario che esclude quindi l’eccesso colposo di legittima difesa e l’omicidio colposo”, ha concluso l’avvocato Piazza.