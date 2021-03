Omise conflitto di interessi: chiuse le indagini sul dirigente di Lombardia

Omise conflitto di interessi: la Procura chiude le indagini sul dirigente di Lombardia

La Procura di Milano ha chiuso le indagini sul direttore generale all'Istruzione della Lombardia (ed ex direttore generale dell'Invalsi) Giovanni Bocchieri, accusato di false dichiarazioni: secondo gli inquirenti aveva omesso di rappresentare un presunto conflitto di interessi. I pm Paolo Filippini e Cristina Roveda (del dipartimento Reati contro la Pubblica amministrazione guidato dall'Aggiunto Maurizio Romanelli) sostengono che non abbia segnalato l'attivita' del cognato, titolare di una delle agenzie per il lavoro accreditate per accedere ai fondi pubblici della Regione. Anzi: in una autocertificazione avrebbe negato il conflitto di interessi. Cinque in tutto originariamente gli indagati. I militari della Gdf, incaricati dai pm, cominciarono a muoversi dopo una segnalazione emersa da un audit interno della Regione, che in questo caso risulta parte offesa.