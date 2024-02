Openjobmetis contro il mismatch: 2mila nuovi corsi di formazione gratuita

L'impegno di Openjobmetis per colmare il mismatch: 2mila nuovi corsi di formazione gratuita

Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana, presenta i dati relativi alla formazione, importante strumento di crescita professionale, che permette alle persone di acquisire, potenziare e riqualificare le proprie competenze per il raggiungimento degli obiettivi lavorativi. Durante il 2023, l’Agenzia ha erogato gratuitamente ben 2.000 corsi per un totale di 120.000 ore.

Tessile, pelletteria e assistenza domestica tra i settori più richiesti

I settori che hanno registrato una maggiore richiesta rispondono a una necessità di specializzazione sempre più marcata. Tra questi rientrano: il settore tessile (con specifici corsi per modellisti, addetti al rammendo e al finissaggio); la pelletteria (addetti alla lavorazione delle calzature, dalla tingitura e al confezionamento); corsi per badanti e ASA (Ausiliari Socio-Assistenziali); e ancora: per saldatori, carpentieri, informatici e programmatori.

OJM Refugees, corsi aperti anche a rifugiati e carcerati

Per colmare la carenza di personale nel settore della cantieristica navale, i corsi per ponteggiatori, sabbiatori e verniciatori sono stati aperti ai rifugiati, contribuendo al processo di inclusione sociale che Openjobmetis porta avanti con varie iniziative, tra cui il programma OJM Refugees. L’attività coinvolge anche le carceri dove nel 2023 sono stati formati panificatori e orologiai.

Fondo Forma.Temp a sostegno dei corsi di Openjobmetis

I percorsi didattici sono finanziati da Openjobmetis attraverso il Fondo Forma.Temp – Fondo per la formazione per i lavoratori in somministrazione –, le cui attività si svolgono sotto la vigilanza dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e sono finanziate con il contributo pari al 4% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori somministrati, a carico delle Agenzie per il Lavoro. Il Fondo sostiene tre principali tipologie di corsi. Base: corsi su temi a carattere generale, ma rilevanti nel mercato del lavoro (lingua, sicurezza sul lavoro, informatica). Professionale: corsi specifici progettati per soddisfare le esigenze delle aziende di determinate figure professionali. On the job: corsi tenuti presso le aziende finalizzati all’apprendimento pratico di una specifica mansione. Corsi riservati ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

Il progetto Upyourskill per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato

Uno degli ultimi progetti di Openjobmetis dedicati alla formazione è Upyourskill, il programma che prevede 22 corsi gratuiti riservati ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato che riconosce per il conseguimento dell’attestato di frequenza, 100 euro in busta paga. L’iniziativa, che ha preso il via lo scorso dicembre, ha registrato un totale di oltre 300 partecipanti per più di 2.000 ore di formazione. A partire dal 2024, sono stati avviati i corsi anche su Family Care, l’Agenzia per il Lavoro che fa parte del gruppo Openjobmetis, specializzata nell’assistenza familiare, a casa o in ospedale.

Di Luccio: "Corsi su misura e inclusivi in collaborazione con le aziende"

"Alla base dei nostri progetti formativi c’è sempre una stretta collaborazione con le aziende clienti, che ci permette di organizzare corsi su misura per facilitare l’inserimento professionale dei corsisti – ha spiegato Roberta Di Luccio, Responsabile Ufficio Forma.Temp di Openjobmetis. La nostra offerta didattica si amplia di anno in anno, includendo sempre nuove formule per allargare la platea di coloro che possono trovare utilità nei nostri percorsi, senza dimenticare una specifica attenzione per i progetti di inclusione sociale rivolti, per esempio, a rifugiati e carcerati"

Rasizza: "Sulla strada giusta per diminuire il mismatch tra domanda e offerta"

"I nostri corsi di formazione vanno di pari passo con un mercato del lavoro in continua evoluzione e rispondono concretamente alla necessità di diminuire il mismatch tra domanda e offerta», ha dichiarato Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis. "Gli ultimi dati ISTAT sull’occupazione sono incoraggianti, segno che siamo sulla giusta strada".