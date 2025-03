Openjobmetis e Job Industrial Academy a OMC Med Conference and Exhibition

Dall’8 al 10 aprile 2025, Openjobmetis sarà tra i protagonisti della OMC Med Conference and Exhibition di Ravenna, uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti per il settore energetico e industriale. L’Agenzia per il Lavoro, tra i principali player in Italia, parteciperà con due delle sue realtà di punta: la Divisione Techne e Job Industrial Academy.

Specializzazione e formazione per colmare il gap di competenze

Techne è la divisione specializzata nella ricerca, selezione e gestione di professionisti nei settori Aerospaziale, Energy, Construction & Engineering, Cantieristica Navale, Reti & Telco e Ferroviario. Accanto a essa, Job Industrial Academy rappresenta un’eccellenza unica Italia ed è interamente dedicata alla formazione di figure specializzate nel comparto metalmeccanico: saldatori, carpentieri a disegno, tubisti industriali, montatori meccanici, meccanici ed elettricisti industriali. Entrambe le realtà operano con un obiettivo comune: ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, formando professionisti con competenze aggiornate e immediatamente applicabili nelle aziende.

OMC Med Conference and Exhibition: un confronto internazionale

Openjobmetis torna dunque a partecipare a OMC Med Conference and Exhibition, evento che va oltre la tradizionale esposizione fieristica per affermarsi come un forum internazionale di discussione sulle grandi sfide del futuro. Transizione energetica, innovazione tecnologica e sviluppo delle competenze professionali sono i temi chiave della manifestazione, che quest’anno vedrà la partecipazione di oltre 14.000 visitatori e più di 400 espositori provenienti da 27 Paesi.

Diverse indagini mostrano come in Italia il 78% delle aziende fatichi a trovare personale qualificato. Un dato allarmante se si considera anche che, come emerge da un’analisi di Unioncamere, il mercato del lavoro italiano avrà bisogno tra i 3,1 e i 3,6 milioni di occupati nel prossimo quinquennio. È dunque proprio in questo contesto che emergono con ancora più rilevanza il valore e la strategicità della formazione, per incrementare il numero di lavoratori in Italia e contestualmente supportare il comparto industriale nazionale.

Greco (Job Industrial Academy): "La crescita del settore passa attraverso la preparazione delle nuove generazioni"

“Siamo entusiasti di partecipare a OMC Med Conference and Exhibition perché crediamo fermamente che la crescita del settore passi attraverso la preparazione delle nuove generazioni di professionisti” – afferma Franco Greco, Responsabile Job Industrial Academy. “Questo evento rappresenta un’occasione unica per incontrare aziende, sviluppare nuove collaborazioni e proseguire nella nostra missione: formare le persone che faranno la differenza nell’industria di domani”.

Greco (Openjobmetis): "Rafforzare il dialogo con le aziende leader del settore"

“Essere presenti a Ravenna – riflette Alfredo Greco, Responsabile della Divisione Techne di Openjobmetis – significa rafforzare il dialogo con le aziende leader del settore, italiane e internazionali, comprendere le loro esigenze e offrire soluzioni mirate attraverso i nostri servizi di riceerca, selezione e somministrazione di personale altamente qualificato. Openjobmetis conferma così il proprio ruolo di partner strategico nell’innovazione industriale.”