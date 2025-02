Openjobmetis con Premio Strega 2025: sostenere le storie per investire nel futuro



Openjobmetis SpA e il Premio Strega 2025 celebrano con una collaborazione il valore della narrativa, capace di ispirare e lasciare un segno; raccontare storie significa dare voce a idee, emozioni e visioni. L'Agenzia per il Lavoro, tra i principali player del mercato, diventa infatti partner e sostenitrice del Premio Strega 2025 e del Premio Strega Giovani 2025. Un'alleanza, questa, che celebra la forza delle narrazioni e la loro capacità di trasformare sia chi le scrive, sia chi le legge. La letteratura è uno strumento di crescita personale e collettiva, un mezzo per comprendere meglio il mondo e ampliare gli orizzonti. Openjobmetis ribadisce con questa partnership il proprio impegno nel valorizzare la cultura come leva di arricchimento individuale e collettivo, dimensione fondante anche nel mondo lavorativo.

"Sostenere il talento significa accompagnare le persone nel loro percorso, offrire strumenti per comprendere e affrontare il domani – afferma Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis S.p.A. - Crediamo fortemente nel valore della cultura e del pensiero critico, elementi necessari a formare cittadini e professionisti consapevoli. Per questo siamo entusiasti di affiancare un premio che celebra le storie e chi le racconta".

Il contest e i suoi termini



Dalla collaborazione fra Openjobmetis e il Premio Strega nasce il nuovo contest “Mostra il tuo talento”, aperto a studentesse e studenti di istituti superiori che potranno concorrere con racconti testuali o grafici, fotografie, brani musicali, video o altre forme d’espressione che corrispondano al proprio vissuto e alle proprie esperienze e aspirazioni. Dal 18 febbraio al 18 marzo 2025 sarà possibile iscriversi al concorso accedendo all’apposita sezione del Premio Strega Giovani. I materiali dovranno essere inviati, contestualmente o successivamente, alla mail contest@fondazionebellonci.it entro le ore 12 di venerdì 11 aprile 2025.

La premiazione si svolgerà a fine maggio 2025, nella scuola dello studente o della studentessa vincitrice. Openjobmetis premierà sia il vincitore o la vincitrice con una gift card La Feltrinelli del valore di 500 euro, sia la scuola che riceverà una donazione per un valore di 1.000 euro da spendere in attrezzature scolastiche. La classe del vincitore o della vincitrice riceverà, inoltre, una lezione d’autore: un ospite d’eccezione terrà una masterclass a proposito del proprio talento.