Operaia muore colpita da un oggetto in una carpenteria del Mantovano

Una donna di 60 anni è morta a Suzzara, in provincia di Mantova, colpita da un oggetto mentre lavorava nell'azienda B.L.C, una carpenteria. I fatti poco prima delle 12. Secondo quanto riferito dall'Areu l'operaia è morta sul colpo rendendo inutile l'arrivo dell'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli ispettori dell'Ats. La Bcl, riferisce Repubblica, è specializzata in produzioni metalliche e, in particolare, nello stampaggio e saldatura di lamiere a freddo.