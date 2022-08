Operaio 32enne cade nel cantiere, grave nel Bergamasco

Un operaio di 32 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto in un cantiere sulla strada, in via Valmoresca ad Averara in provincia di Bergamo. Secondo quanto riferito è caduto rotolando da circa 10m di altezza durante l'installazione di reti paramassi. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un ambulanza, i carabinieri e l'ATS. L'uomo ha riportato un trauma cranico ed e' stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.