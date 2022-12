Operaio 62enne muore travolto da un carico di ghiaia

Operaio di 62 anni muore in una cava in provincia di Brescia

Ennesima tragedia sul lavoro. Un uomo è morto questa mattina in una cava di Bedizzole, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, verso le 6 del mattino il 62enne si trovava in un cassone quando un collega, senza sapere della sua presenza, avrebbe scaricato con un muletto del materiale che lo ha travolto e ucciso. Purtroppo nonostante l'intervento dei sanitari per l'operaio non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo.