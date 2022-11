Operaio cade da 4 metri, in codice rosso

Grave incidente sul lavoro in un cantiere edile nel centro di Milano, in via Monti. Intorno alle 11, un operaio di 59 anni è caduto da un'altezza di circa 4 metri riportando traumi a torace, addome, schiena, gambe e braccia. È stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco, polizia e polizia locale.