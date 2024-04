Operaio cade da quattro metri e perde la vita nel Mantovano

Un uomo di 55 anni è morto ieri pomeriggio in via Nazario Sauro ad Asola, in provincia di Mantova cadendo da un'altezza di 4 metri di un edificio in ristrutturazione. I soccorsi giunti in cantiere non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.