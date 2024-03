Operaio cade nel vuoto e muore in una ditta di marmi nel Bresciano

Un operaio di 43 anni di origini albanesi è morto in un cantiere a Carpenedolo, in provincia di Brescia. L'infortunio mortale sul lavoro è avvenuto poco prima delle 8 di quest amattina. La vittima - da quanto appreso - è caduto precipitando per una decina di metri. Inutili i soccorsi del personale Areu.

Il 43enne stava montando dei pannelli quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto nel vuoto, morendo sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e i tecnici dell'Asst del Garda per accertare la dinamica di quanto avvenuto.