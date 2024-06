Operaio cade nell'Adda, proseguono ricerche sommozzatori

Non sono ancora note le cause dell'incidente di questa mattina in cui è rimasto coinvolto Claudio Tigni, operaio 58enne che è precipitato nell'Adda mentre lavorava su un canale scolmatore della A4, a Vaprio d'Adda nel Milanese.

Per via delle attrezzature indossate, però, non sarebbe riuscito a rimanere a galla, sprofondando così nel corso d'acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno chiedendo la chiusura parziale del volume di acqua in entrata sul fiume, così da consentire una ricerca più efficace e sicura. La zona attualmente interessata è quella della diga di Concesa Adda.