Operaio muore schiacciato tra due camion nella sede di Esselunga

Un italiano di 48 anni e' morto in un incidente sul lavoro al polo logistico dell'Esselunga di Pioltello (Milano). L'episodio e' avvenuto alle 9. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che pero' non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le indagini sono condotte dalla Polizia locale. L'autista è stato schiacciato tra due camion. L'uomo è dipendente di una ditta esterna. Dalla prima ricostruzione della Polizia locale, risulta che la vittima non avrebbe posizionato i blocca-ruota al suo camion che si sarebbe mosso. Nel tentativo di fermarlo a mani nude e' rimasto in mezzo al mezzo pesante e un altro rimorchio